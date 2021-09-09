Український центровий став найрезультативнішим та найефективнішим гравцем матчу з “Валенсією”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий у складі “Гран Канарії” продовжив підготовку до старту сезону в чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
На цей раз “Гран-Канарія” провела товариський поєдинок із “Валенсією”. Команда Пустового поступилася 72:79, проте український центровий провів на паркеті 23 хвилини, за які набрав 15 очок (7/11 двоочкові, 1/1 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 1 ассист, поставив 2 блок-шота при 1 фол.
Він став найрезультативнішим виконавцем в обох командах (стільки ж очок за “Гран-Канарію” набрав і Ділан Енніс), а також найефективнішим (РЕ 18).
Контекст
Пустовий у попередніх спарингах також домінував за “Гран-Канарію”, набиравши по 19 і 21 балу.