Український центровий став найрезультативнішим та найефективнішим гравцем матчу з “Валенсією”

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий у складі “Гран Канарії” продовжив підготовку до старту сезону в чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

На цей раз “Гран-Канарія” провела товариський поєдинок із “Валенсією”. Команда Пустового поступилася 72:79, проте український центровий провів на паркеті 23 хвилини, за які набрав 15 очок (7/11 двоочкові, 1/1 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 1 ассист, поставив 2 блок-шота при 1 фол.

Він став найрезультативнішим виконавцем в обох командах (стільки ж очок за “Гран-Канарію” набрав і Ділан Енніс), а також найефективнішим (РЕ 18).

Контекст

Пустовий у попередніх спарингах також домінував за “Гран-Канарію”, набиравши по 19 і 21 балу. 

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