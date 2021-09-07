Баскетболіст збірної України став одним із найрезультативніших у матчі іспанських клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. БК “Гран-Канарія” українського центрового Артема Пустового поступилася “Сан-Пабло Бургос” (80:88) у товариській грі перед стартом нового сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Гра пройшла на рівних з самого початку і з перемінним успіхом обох команд. За підсумками половини гри різниця була мінімальною (38:37).
Тільки в заключній чверті "Бургос" краще провели свій відрізок та забрали матч до свого активу.
Детальної статистики немає, але повідомляється про те, що український центровий приніс своєму клубу 21 очко. Більше за нього в складі "Гран-Канарії" набрав тільки Ділан Енніс, кий приніс 22 бали.
Що передувало цьому
В попередній зустріч Пустовий набрав до свого активу 19 пунктів і провів результативний поєдинок за іспанський клуб