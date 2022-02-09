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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Найкращий виступ для країни за 16 років: український гірськолижник виступив на ОІ-2022

Найкращий виступ для країни за 16 років: український гірськолижник виступив на ОІ-2022

Київ • УНН

 • 41513 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Єдиний представник України у гірськолижному спорті Іван Ковбаснюк провів виступ на Олімпійських іграх, що тривають у столиці Китаю, інформує УНН з посиланням на прес-центр НОК України.

Деталі

Ковбаснюк продовжив покращувати результати своїх виступів на Олімпійських іграх. Сьогодні на сніговій трасі олімпійського кластера в Янцині було розіграно комплект нагород у супергіганті. Тут наш спортсмен посів 32-ге місце в підсумковому протоколі з результатом 1:25,56 хв.

Золота нагорода в дисципліні в активі австрійця Маттіаса Майєра, “срібна” — американця Райана Кокрана-Сігла, а бронзова медаль за норвежцем Александером Кільде.

Цитата

“Такий гарний показник — це командна робота. Ми всі, і спортсмен, і тренер, і сервісмен, намагаємося покращити щоразу наші результати. Робимо висновки після кожних змагань. Новоспеченому чемпіонові наш спортсмен поступився 5,62 секунди, тоді як в сезоні це було стабільно 7-8 секунд. Ми вже переглянули запис виступу, обговорили його з Іваном. Він не уникнув деяких помилок, тож має можливість ще покращувати свої виступи. Хотілося б якогось більшого стрибка в результатах. Але маленькими кроками ми будемо впевнено йти до своєї мети. Ми ще не реалізували весь потенціал”, — повідомив він.

Довідка

Виступ Ковбаснюка став найкращим досягненням наших спортсменів у цій дисципліні за останні чотири Олімпіади.

Українські Національні Новини

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