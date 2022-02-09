Лучшее выступление для страны за 16 лет: украинский горнолыжник выступил на ОИ-2022

Детали

Ковбаснюк продолжил улучшать результаты своих выступлений на Олимпийских играх. Сегодня на снежной трассе Олимпийского кластера в Янцине был разыгран комплект наград в супергиганте. Здесь наш спортсмен занял 32-е место в итоговом протоколе с результатом 1:25,56 мин.

Золотая награда в дисциплине в активе австрийца Маттиаса Майера “серебряная” — американца Райана Кокрана-Сигла, а бронзовая медаль за норвежцем Александером Кильде.

Цитата

“Такой хороший показатель — это командная работа. Мы все, и спортсмен, и тренер, и сервисмен, стараемся улучшить каждый раз наши результаты. Делаем выводы после каждых соревнований. Новоиспеченному чемпиону наш спортсмен уступил 5,62 секунды, тогда как в сезоне это было стабильно 7-8 секунд. Мы уже просмотрели запись выступления, обсудили его с Иваном. Он не избежал некоторых ошибок, поэтому имеет возможность еще улучшать свои выступления. Хотелось бы какого-то большего скачка в результатах. Но маленькими шажками мы будем уверенно идти к своей цели. Мы еще не реализовали весь потенциал”, — сообщил он.

Справка

Выступление Ковбаснюка стало лучшим достижением наших спортсменов в этой дисциплине за последние четыре Олимпиады.