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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Найкращий спосіб боротьби з російськими С-300 та С-400 — їх знищення — Ігнат

Київ • УНН

 • 1580031 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Найкращий спосіб боротьби з російськими С-300 та С-400 — їх знищення. Про це під час телерадіомарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише УНН.

Найкращий спосіб боротьби з російськими С-300 та С-400 — їх знищення — Ігнат

Цитата

"Очевидно, на "Рамштайні" буде потужний пакет допомоги. Зокрема, йдеться про системи NASAMS, IRIS-T, Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але конкретно щодо С-300 та С-400, то найкраще "щеплення" — це знищення самих установок. Це може бути артилерія, це можуть бути оперативно-тактичні комплекси. І не забуваємо, що у нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби ППО противника", — зазначив Ігнат.

На думку представника ЗСУ, дістати ворожі зенітно-ракетні системи навіть за 200 км від українського кордону цілком реально.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російська армія за день завдала 224 постріли в області. Ворог обстріляв 21 населений пункт.

Українські Національні Новини

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