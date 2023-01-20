Лучший способ борьбы с российскими С-300 и С-400 - их уничтожение - Игнат

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"Очевидно, на "Рамштайне" будет мощный пакет помощи. В частности, речь идет о системах NASAMS, IRIS-T, Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400, то лучшая "прививка" — это уничтожение самих установок. Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немножко проредить средства ПВО противника", — отметил Игнат.

По мнению представителя ВСУ, достать вражеские зенитно-ракетные системы даже за 200 км от украинской границы вполне реально.

Напомним

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российская армия за день произвела 224 выстрела в области. Враг обстрелял 21 населенный пункт.