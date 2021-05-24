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The Guardian

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Найкращий для мене: Ломаченко оцінив майбутнього суперника

Київ • УНН

 • 15404 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу в трьох дивізіонах – Василь Ломаченко, прокоментував майбутній бій із японцем Масайоші Накатані, повідомляє УНН з посиланням на "boxingscene".

Найкращий для мене: Ломаченко оцінив майбутнього суперника

Цитата

Ломаченко в очікуванні протистояння з Накатані пригадав свій бій та бій японця проти нинішнього чемпіона світу – Теофімо Лопеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чемпіон світу виразив бажання провести бій із Ломаченком

"Накатані - найкращий суперник для мене. Він добре бився з Лопесом, був близький поєдинок, тому вважаю його відмінним опонентом. Що стосується мого бою з Лопесом, то я переглянув його багато разів. Вважаю, там була нічия", - зізнався Ломаченко.

Деталі

Накатані вступить у бій відразу після своєї найбільшої перемоги на сьогоднішній день - нокауту Фелікса Вердехо в 9-му раунді в Лас-Вегасі. Поєдинок став першим для японця після поразки Лопесу в 12 раундах у липні 2019 року.

Доповнення

Бій між японцем та українцем відбудеться 26-го червня.

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