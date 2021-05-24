Найкращий для мене: Ломаченко оцінив майбутнього суперника

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Ломаченко в очікуванні протистояння з Накатані пригадав свій бій та бій японця проти нинішнього чемпіона світу – Теофімо Лопеса.

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"Накатані - найкращий суперник для мене. Він добре бився з Лопесом, був близький поєдинок, тому вважаю його відмінним опонентом. Що стосується мого бою з Лопесом, то я переглянув його багато разів. Вважаю, там була нічия", - зізнався Ломаченко.

Деталі

Накатані вступить у бій відразу після своєї найбільшої перемоги на сьогоднішній день - нокауту Фелікса Вердехо в 9-му раунді в Лас-Вегасі. Поєдинок став першим для японця після поразки Лопесу в 12 раундах у липні 2019 року.

Доповнення

Бій між японцем та українцем відбудеться 26-го червня.