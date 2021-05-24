Лучший для меня: Ломаченко оценил будущего соперника

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Ломаченко в ожидании противостояния с Накатани вспомнил свой бой и бой японца против нынешнего чемпиона мира - Теофимо Лопеса.

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"Накатани - лучший соперник для меня. Он хорошо дрался с Лопесом, был близкий поединок, поэтому считаю его отличным оппонентом. Что касается моего боя с Лопесом, я пересмотрел его много раз. Считаю, там была ничья", - признался Ломаченко.

Детали

Накатани вступит в бой сразу после своей самой крупной победы на сегодняшний день - нокаута Феликса Вердехо в 9-м раунде в Лас-Вегасе. Поединок стал первым для японца после поражения Лопесу в 12 раундах в июле 2019 года.

Дополнение

Бой между японцем и украинцем состоится 26 июня.