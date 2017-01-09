Найкращим гравцем за версією ФІФА став К.Роналду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Цюріху за версією ФІФА було визначено найкращого гравця 2016, передає УНН з посиланням на Twitter асоціації.
Найкращим гравцем за версією ФІФА став нападник збірної Португалії та мадридського "Реалу" Кріштіану Роналду.
За нагороду також боролись форвард збірної Франції Антуан Грізманн, що вразив своєю грою під час Євро-2016 та нападник "Барселони" і збірної Аргентини - Ліонель Мессі.
Нагадаємо, К.Роналду отримав у цьому році також і "Золотий м'яч".