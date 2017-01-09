Лучшим игроком по версии ФИФА стал К.Роналду
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Цюрихе по версии ФИФА был определен лучший игрок 2016 года, передает УНН со ссылкой на Twitter ассоциации.
Лучшим игроком по версии ФИФА стал нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
За награду также боролись форвард сборной Франции Антуан Гризманн, поразивший своей игрой во время Евро-2016 и нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины - Лионель Месси.
Напомним, К.Роналду получил в этом году также и "Золотой мяч" .