Найкращі студенти університету ім.Богомольця почнуть отримувати іменні стипендії вже у квітні

Так, за словами К.Ковалишина, іменні стипендії за лютий найкращі студенти отримають вже у квітні.

“13 березня на засіданні Вченої ради університету було піднято і погоджено питання щодо запровадження іменних стипендій. Вони нараховуватимуться за поточний семестр. Тому, я думаю що за лютий місяць, це початок поточного семестру, найкращі студенти отримають іменні стипендії у квітні”, — розповів він.

Нагадаємо, за словами ректора НМУ ім.Богомольця К.Амосової, студенти самі визначали перелік постатей у медицині, прізвищами яких вони хотіли би назвати іменні стипендії.

Також нагадаємо, стипендію імені Ю.Спіженка отримуватимуть найбільш успішні студенти-онкологи.