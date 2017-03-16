Найкращі студенти університету ім.Богомольця почнуть отримувати іменні стипендії вже у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Вчена рада університету 13 березня підтримала та затвердила ініціативу студентів навчального закладу щодо запровадження іменних стипендій на честь відомих науковців та лікарів. Виплати розпочнуться вже у квітні. Про це у коментарі УНН розповів голова Студентського парламенту вузу Костянтин Ковалишин.
Так, за словами К.Ковалишина, іменні стипендії за лютий найкращі студенти отримають вже у квітні.
“13 березня на засіданні Вченої ради університету було піднято і погоджено питання щодо запровадження іменних стипендій. Вони нараховуватимуться за поточний семестр. Тому, я думаю що за лютий місяць, це початок поточного семестру, найкращі студенти отримають іменні стипендії у квітні”, — розповів він.
Нагадаємо, за словами ректора НМУ ім.Богомольця К.Амосової, студенти самі визначали перелік постатей у медицині, прізвищами яких вони хотіли би назвати іменні стипендії.
Також нагадаємо, стипендію імені Ю.Спіженка отримуватимуть найбільш успішні студенти-онкологи.