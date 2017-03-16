Лучшие студенты университета им.Богомольца начнут получать именные стипендии уже в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Ученый совет университета 13 марта поддержал и утвердил инициативу студентов учебного заведения о введении именных стипендий в честь известных ученых и врачей. Выплаты начнутся уже в апреле. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель Студенческого парламента университета Константин Ковалишин.
Так, по словам К.Ковалишина, именные стипендии за февраль лучшие студенты получат уже в апреле.
"13 марта на заседании Ученого совета университета был поднят и согласован вопрос о введении именных стипендий. Они будут начисляться за текущий семестр. Поэтому, я думаю, что за февраль месяц, это начало текущего семестра, лучшие студенты получат именные стипендии в апреле", - рассказал он.
Напомним, по словам ректора НМУ им.Богомольца К.Амосовой, студенты сами определяли перечень фигур в медицине, фамилиями которых они хотели бы назвать именные стипендии.
Также напомним, стипендию имени Ю.Спиженко будут получать наиболее успешные студенты-онкологи.