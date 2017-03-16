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11 марта, 14:39 • 135800 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128102 просмотра

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11 марта, 13:46 • 119756 просмотра

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Лучшие студенты университета им.Богомольца начнут получать именные стипендии уже в апреле

Киев  •  УНН

 • 8565 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Ученый совет университета 13 марта поддержал и утвердил инициативу студентов учебного заведения о введении именных стипендий в честь известных ученых и врачей. Выплаты начнутся уже в апреле. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель Студенческого парламента университета Константин Ковалишин.

Так, по словам К.Ковалишина, именные стипендии за февраль лучшие студенты получат уже в апреле.

"13 марта на заседании Ученого совета университета был поднят и согласован вопрос о введении именных стипендий. Они будут начисляться за текущий семестр. Поэтому, я думаю, что за февраль месяц, это начало текущего семестра, лучшие студенты получат именные стипендии в апреле", - рассказал он.

Напомним, по словам ректора НМУ им.Богомольца К.Амосовой, студенты сами определяли перечень фигур в медицине, фамилиями которых они хотели бы назвать именные стипендии.

Также напомним, стипендию имени Ю.Спиженко будут получать наиболее успешные студенты-онкологи.

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