Лучшие студенты университета им.Богомольца начнут получать именные стипендии уже в апреле

Так, по словам К.Ковалишина, именные стипендии за февраль лучшие студенты получат уже в апреле.

"13 марта на заседании Ученого совета университета был поднят и согласован вопрос о введении именных стипендий. Они будут начисляться за текущий семестр. Поэтому, я думаю, что за февраль месяц, это начало текущего семестра, лучшие студенты получат именные стипендии в апреле", - рассказал он.

Напомним, по словам ректора НМУ им.Богомольца К.Амосовой, студенты сами определяли перечень фигур в медицине, фамилиями которых они хотели бы назвать именные стипендии.

Также напомним, стипендию имени Ю.Спиженко будут получать наиболее успешные студенты-онкологи.