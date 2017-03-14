Найкращі студенти університету ім.Богомольця отримуватимуть стипендії імені видатних лікарів

ukru
Ексклюзив
12:49 • 34956 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 66905 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 80709 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 100127 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 194920 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 245416 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 192852 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 194726 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 178377 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 269424 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 139914 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 137858 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 130818 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 120269 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

07:34 • 75273 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 194927 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 245418 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 195002 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 269426 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 250694 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 25422 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 40169 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 113182 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 138072 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 162931 перегляди
Актуальне
Найкращі студенти університету ім.Богомольця отримуватимуть стипендії імені видатних лікарів

Найкращі студенти університету ім.Богомольця отримуватимуть стипендії імені видатних лікарів

Київ • УНН

 • 14773 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Ініціатива студентів НМУ ім.. Богомольця щодо запровадження іменних стипендій на честь відомих науковців та лікарів була підтримана та затверджена Вченою радою університету. Про це у коментарі УНН розповів Голова Студентського парламенту вузу Костянтин Ковалишин.

Так, 13 березня на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця було прийнято рішення про затвердження п’яти додаткових іменних стипендій для найкращих студентів медичних факультетів.

Зокрема, йдеться про додаткові стипендії:

— імені професора Костянтина Івановича Кульчицького;

— імені професора Володимира Сергійовича Земскова;

— імені професора Віктора Михайловича Сідельнікова (для студентів медичного факультету № 3);

— імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка;

— імені академіка Геннадія Васильовича Книшова.

“Вчора відбулося засідання Вченої ради університету. Все пройшло добре, зокрема, було піднято і погоджено питання щодо запровадження іменних стипендій. Так, тепер найкращі студенти отримуватимуть додаткові стипендії імені професора К.Кульчицького, професора В.Земскова, професора В.Сідельнікова, академіка Ю.Спіженка та академіка Г.Книшова. Ми задоволені такими підсумками засідання”, — розповів К.Ковалишин.

Нагадаємо, за словами ректора НМУ ім.Богомольця К.Амосової, студенти самі визначали перелік постатей у медицині, прізвищами яких вони хотіли би назвати іменні стипендії.

Також нагадаємо, стипендію імені Ю.Спіженка отримуватимуть найбільш успішні студенти-онкологи.

Додамо, що Юрій Спіженко був міністром охорони здоров’я УРСР і першим міністром охорони здоров’я України (1989-1994); народним депутатом України двох скликань, президентом Фармацевтичної асоціації України (з 04.1998); президентом центру онкології та радіохірургії “Кіберклініка Спіженка” (сьогодні — медичний центр “Клініка Спіженко” — ред.).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,033.60
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,112.59
Ethereum
$1,884.38