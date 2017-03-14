Найкращі студенти університету ім.Богомольця отримуватимуть стипендії імені видатних лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Ініціатива студентів НМУ ім.. Богомольця щодо запровадження іменних стипендій на честь відомих науковців та лікарів була підтримана та затверджена Вченою радою університету. Про це у коментарі УНН розповів Голова Студентського парламенту вузу Костянтин Ковалишин.
Так, 13 березня на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця було прийнято рішення про затвердження п’яти додаткових іменних стипендій для найкращих студентів медичних факультетів.
Зокрема, йдеться про додаткові стипендії:
— імені професора Костянтина Івановича Кульчицького;
— імені професора Володимира Сергійовича Земскова;
— імені професора Віктора Михайловича Сідельнікова (для студентів медичного факультету № 3);
— імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка;
— імені академіка Геннадія Васильовича Книшова.
“Вчора відбулося засідання Вченої ради університету. Все пройшло добре, зокрема, було піднято і погоджено питання щодо запровадження іменних стипендій. Так, тепер найкращі студенти отримуватимуть додаткові стипендії імені професора К.Кульчицького, професора В.Земскова, професора В.Сідельнікова, академіка Ю.Спіженка та академіка Г.Книшова. Ми задоволені такими підсумками засідання”, — розповів К.Ковалишин.
Нагадаємо, за словами ректора НМУ ім.Богомольця К.Амосової, студенти самі визначали перелік постатей у медицині, прізвищами яких вони хотіли би назвати іменні стипендії.
Також нагадаємо, стипендію імені Ю.Спіженка отримуватимуть найбільш успішні студенти-онкологи.
Додамо, що Юрій Спіженко був міністром охорони здоров’я УРСР і першим міністром охорони здоров’я України (1989-1994); народним депутатом України двох скликань, президентом Фармацевтичної асоціації України (з 04.1998); президентом центру онкології та радіохірургії “Кіберклініка Спіженка” (сьогодні — медичний центр “Клініка Спіженко” — ред.).