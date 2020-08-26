Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії “Мама року”

У 2020 році весь звичний уклад життя країни і всього світу змінився. Пандемія коронавірусу COVID-19 внесла свої корективи, проте не змогла стати на заваді Лінії магазинів EVA знайти та нагородити найкращих мам України. Від традиції проведення масштабної конференції “Мама може”, що склалася за останні 2 роки існування Національної премії “Мама року”, довелося відмовитись через запровадження карантинних обмежень. Піклуючись про безпеку та здоров’я переможниць, компанією було прийнято рішення привітати матусь та подарувати їм свято у їх рідному місті або найближчому до них обласному центрі.

Дбайливим, надихаючим, гарним, енергійним та талановитим мамам-переможницям у різних куточках України Лінія магазинів EVA організувала справжню казку — день відпочинку та насолоди у найкращому SPA-комплексі, програму перевтілення від стилістів та візажистів, професійну фотосесію. Насичений різноманітними подіями день, матусі завершили у родинному колі за святковою вечерею, де їх відзначили нагородою “Мама року” від Лінії магазинів EVA та подарунками від партнерів премії.

Нагадаємо, що вітання матусь-переможниць 2020 року стало кульмінацією шостої Національної премії “Мама року” — конкурсу, що закликає українців ділитися щасливими історіями материнства та дякувати своїм мамам за їх турботу, безмежну любов, натхнення та доброту.

Цьогорічний конкурс тривав з 27 лютого до 3 червня. За три місяці учасники зі всієї України поділились близько 800 зворушливими та надихаючими історіями, що на 35% більше за кількість історій минулого року. Учасниці змагались у 8 номінаціях: “Натхнення”, “Велике серце”, “Сімейний затишок”, “Спорт”, “Успіх”, “Супербабуся”, “Блогер” та “Мій Дім — моя EVA”. Переможниць обирали шляхом онлайн-голосування на сайті https://mamaroku.eva.ua/winners/2020. Окрім того, голоси за своїх фавориток віддавали зіркові експерти, серед яких були Лілія Бєлоусова, Ярослава Гресь, Любов Лоріашвілі, Олена Мандзюк, Наталка Карпа та Ганна Гришина.

“Національна премія „Мама року“ — це ще один привід сказати своїй мамі або бабусі про свою любов, це ще один прояв турботи про найближчу людину. Це ідеальна площадка для кожної мами похвалитися своїми успіхами та отримати безмежну підтримку українців, які віддають за неї свій голос. З кожним роком кількість натхненних історій материнства зростає, що говорить про те, що нам вдалося створити ідеальну площадку для матусь, де вони можуть відкритися, надихнутися і просто стати щасливішими, а Лінія магазинів EVA в свою чергу їм в цьому сприятиме”, — говорить директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина.

Довідка: Щорічна премія “Мама року” присвячується дбайливим, надихаючим, гарним, стильним, успішним, добрим, енергійним і талановитим мамам. Раз на рік оголошується конкурс, у якому беруть участь жінки з усієї України. Переможниць обирають за результатами оцінки експертів та інтернет-голосування. Можна взяти участь, розповівши про себе, свою маму, дружину або подругу в одній з 8 номінацій: “Натхнення”, “Велике серце”, “Сімейний затишок”, “Спорт”, “Успіх”, “Супербабуся”, “Блогер” та “Мій Дім — моя EVA”. За весь час існування премії, з 2015 року, учасники поділилися понад 3000 історій материнства та було визначено 75 переможниць.

Переможницями шостої щорічної премії “Мама року” у кожній номінації стали:

За онлайн-голосуванням:

Номінація “Натхнення” — Людмила Кучин з історією “Мама на мільйон”

Номінація “Велике серце” — Катерина Тетерятникова з історією “Катерина — мама 18 дітей”

Номінація “Сімейний затишок” — Олександра Соколова (Руденко) з історією “Мене звати Борислав”

Номінація “Успіх” — Вікторія Філімонова з історією “Історія успіху”

Номінація “Спорт” — Тетяна Котляренко з історією “Це моє життя”

Номінація “Блогер” — Ірина Пернаровська з історією “Знову мама”

Номінація “Супербабуся” — Тетяна Колісник з історією “Наша бабуся Тетяна — красуня-оптимістка”

Номінація “Мій дім — моя EVA” — Людмила Конотопченко з історією “Мій найбільший фанат і найкращий друг”

За версією експертів:

Номінація “Натхнення” — Аліна Чернуха з історією “Бути усміхненою мамою — запорука щастя”

Номінація “Велике серце” — Марія Подерня з історією “Берегиня родинного вогнища Супрунюків”

Номінація “Сімейний затишок” — Ольга Скордіна з історією “ОлліСкородіна”

Номінація “Успіх” — Олена Саєнко з історією “Матрьошки”

Номінація “Спорт” — Євгенія Майорова з історією “Океан позитивної енергії та любові”