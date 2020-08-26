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Лучшие мамы Украины получили награды Национальной премии “Мама года”

Киев • УНН

 • 23936 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На днях 13 мам-победительниц Национальной премии “Мама года-2020” от Линии магазинов EVA получили подарки и соответствующие награды. В этом году за звание “Мама года” соревновалось рекордное количество женщин со всей Украины — участие в премии приняли около 800 историй, что на 35% больше чем в прошлом году.

Лучшие мамы Украины получили награды Национальной премии “Мама года”

В 2020 году весь привычный уклад жизни страны и всего мира изменился. Пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы, однако не смогла помешать Линии магазинов EVA найти и наградить лучших мам Украины. От традиции проведения масштабной конференции “Мама может”, сложившейся за последние 2 года существования Национальной премии “Мама года”, пришлось отказаться из-за введения карантина. Заботясь о безопасности и здоровье победительниц, компанией было принято решение поздравить мам и подарить им праздник в их родном городе или ближайшем к ним областном центре.

Для заботливых, вдохновляющих, красивых, энергичных и талантливых мам-победительниц в разных уголках Украины Линия магазинов EVA организовала настоящую сказку — день отдыха и наслаждения в лучшем SPA-комплексе, программу перевоплощения от стилистов и визажистов, профессиональную фотосессию. Насыщенный разнообразными событиями день мамы завершили в кругу семьи за праздничным ужином, где им вручили награды “Мама года” от Линии магазинов EVA и подарки от партнеров премии.

Напомним, что награждение мам-победительниц 2020 стало кульминацией шестой Национальной премии “Мама года” — конкурса призывающего украинцев делиться счастливыми историями материнства и благодарить своих мам за их заботу, безграничную любовь, вдохновение и доброту.

В этом году конкурс проходил с 27 февраля по 3 июня. За три месяца участники со всей Украины поделились около 800 трогательными и вдохновляющими историями, что на 35% больше количества историй прошлого года. Участницы соревновались в 8 номинациях: “Вдохновение”, “Большое сердце”, “Семейный уют”, “Спорт”, “Успех”, “Супербабушка”, “Блогер” и “Мой Дом — моя EVA”. Победительниц выбирали путем онлайн-голосования на сайте https://mamaroku.eva.ua/winners/2020. Кроме того, голоса за своих фавориток отдавали звездные эксперты, среди которых были Лилия Белоусова, Ярослава Гресь, Любовь Лориашвили, Елена Мандзюк, Наталка Карпа и Анна Гришина.

“Национальная премия „Мама года“ — это еще один повод сказать своей маме или бабушке о своей любви, это еще одно проявление заботы о близком человеке. Это идеальная площадка для каждой мамы похвастаться своими успехами и получить безграничную поддержку украинцев, которые отдают за нее свои голоса. С каждым годом количество вдохновляющих историй материнства растет, что говорит о том, что нам удалось создать идеальную площадку для мам, где они могут открыться, вдохновиться и просто стать счастливее, а Линия магазинов EVA в свою очередь им в этом будет способствовать”, — говорит директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина.

Справка: Ежегодная премия “Мама года” посвящается заботливым, вдохновляющим, красивым, стильным, успешным, добрым, энергичным и талантливым мамам. Раз в год объявляется конкурс, в котором принимают участие женщины со всей Украины. Победительниц выбирают по результатам оценки экспертов и интернет-голосования. Можно принять участие, рассказав о себе, своей маме, жене или подруге в одной из 8 номинаций: “Вдохновение”, “Большое сердце”, “Семейный уют”, “Спорт”, “Успех”, “Супербабушка”, “Блогер” и “Мой Дом — моя EVA”. За все время существования премии с 2015 года участники поделились более 3000 историй материнства и было определено 75 победительниц.

Победителями шестой ежегодной премии “Мама года” в каждой номинации стали:

По результатам онлайн-голосования:

Номинация “Вдохновение” — Людмила Кучин с историей “Мама на миллион”

Номинация “Большое сердце” — Екатерина Тетерятников с историей “Екатерина — мама 18 детей”

Номинация “Семейный уют” — Александра Соколова (Руденко) с историей “Меня зовут Борислав”

Номинация “Успех” — Виктория Филимонова с историей “История успеха”

Номинация “Спорт” — Татьяна Котляренко с историей “Это моя жизнь”

Номинация “Блогер” — Ирина Пернаровская с историей “Опять мама”

Номинация “Супербабушка” — Татьяна Колесник с историей “Наша бабушка Тетьяна — красавица-оптимистка”

Номинация “Мой дом — моя EVA” — Людмила Конотопченко с историей самый большой фанат и лучший друг“

По версии экспертов:

Номинация “Вдохновение” — Алина Чернуха с историей “Быть улыбающейся мамой — залог счастья”

Номинация “Большое сердце” — Мария Подерняя с историей “Берегиня семейного очага Супрунюков”

Номинация “Семейный уют” — Ольга Скордина с историей “Олли Скородина”

Номинация “Успех” — Елена Саенко с историей “Матрешки”

Номинация “Спорт” — Евгения Майорова с историей “Океан позитивной енергии и любви”

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