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Наїзд на людей в Лондоні: з’явились подробиці щодо особи водія

Київ • УНН

 • 8930 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. За кермом авто, що збило пішоходів у Лондоні поблизу Британського парламенту у вівторок, був громадянин Великої Британії. Про це заявив міністр безпеки країни Бен Уоллес, передає УНН з посиланням на Reuters.

Наїзд на людей в Лондоні: з’явились подробиці щодо особи водія

Поліція заарештувала чоловіка вранці у вівторок після того, як він збив пішоходів і велосипедистів й протаранив своїм авто бар’єри у Вестмінстері.

“Він британський громадянин”, — сказав Уоллес.

За його словами, чоловік народився в іншій країні, проте пізніше прибув до Сполученого Королівства, де отримав громадянство.

“Все це наразі розглядається лише як терористичний інцидент, та ми поки що не підтвердили це”, — сказав міністр.

Нагадаємо, 14 серпня автомобіль врізався в загородження біля британського парламенту у Лондоні. Кілька людей постраждали.

Як повідомляв УНН, у результаті наїзду в Лондоні медичну допомогу надали трьом людям, одна з постраждалих досі перебуває в лікарні.

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