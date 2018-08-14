Наїзд на людей в Лондоні: з’явились подробиці щодо особи водія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За кермом авто, що збило пішоходів у Лондоні поблизу Британського парламенту у вівторок, був громадянин Великої Британії. Про це заявив міністр безпеки країни Бен Уоллес, передає УНН з посиланням на Reuters.
Поліція заарештувала чоловіка вранці у вівторок після того, як він збив пішоходів і велосипедистів й протаранив своїм авто бар’єри у Вестмінстері.
“Він британський громадянин”, — сказав Уоллес.
За його словами, чоловік народився в іншій країні, проте пізніше прибув до Сполученого Королівства, де отримав громадянство.
“Все це наразі розглядається лише як терористичний інцидент, та ми поки що не підтвердили це”, — сказав міністр.
Нагадаємо, 14 серпня автомобіль врізався в загородження біля британського парламенту у Лондоні. Кілька людей постраждали.
Як повідомляв УНН, у результаті наїзду в Лондоні медичну допомогу надали трьом людям, одна з постраждалих досі перебуває в лікарні.