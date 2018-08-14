Наезд на людей в Лондоне: появились подробности о водителе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. За рулем авто, которое сбило пешеходов в Лондоне возле Британского парламента во вторник, был гражданин Великобритании. Об этом заявил министр безопасности страны Бен Уоллес, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Полиция арестовала мужчину утром во вторник после того, как он сбил пешеходов и велосипедистов и протаранил своим авто барьеры в Вестминстере.
"Он британский гражданин", - сказал Уоллес.
По его словам, человек родился в другой стране, однако позже прибыл в Соединенное Королевство, где получил гражданство.
"Все это пока рассматривается лишь как террористический инцидент, и мы пока не подтвердили это", - сказал министр.
Напомним, 14 августа автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента в Лондоне. Несколько человек пострадали.
Как сообщал УНН, в результате наезда в Лондоне медицинскую помощь оказали трем людям, одна из пострадавших до сих пор находится в больнице.