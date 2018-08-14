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Наезд на людей в Лондоне: появились подробности о водителе

Киев • УНН

 • 8930 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. За рулем авто, которое сбило пешеходов в Лондоне возле Британского парламента во вторник, был гражданин Великобритании. Об этом заявил министр безопасности страны Бен Уоллес, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Наезд на людей в Лондоне: появились подробности о водителе

Полиция арестовала мужчину утром во вторник после того, как он сбил пешеходов и велосипедистов и протаранил своим авто барьеры в Вестминстере.

"Он британский гражданин", - сказал Уоллес.

По его словам, человек родился в другой стране, однако позже прибыл в Соединенное Королевство, где получил гражданство.

"Все это пока рассматривается лишь как террористический инцидент, и мы пока не подтвердили это", - сказал министр.

Напомним, 14 августа автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента в Лондоне. Несколько человек пострадали.

Как сообщал УНН, в результате наезда в Лондоне медицинскую помощь оказали трем людям, одна из пострадавших до сих пор находится в больнице.

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