Наезд на людей в Лондоне: появились подробности о водителе

Полиция арестовала мужчину утром во вторник после того, как он сбил пешеходов и велосипедистов и протаранил своим авто барьеры в Вестминстере.

"Он британский гражданин", - сказал Уоллес.

По его словам, человек родился в другой стране, однако позже прибыл в Соединенное Королевство, где получил гражданство.

"Все это пока рассматривается лишь как террористический инцидент, и мы пока не подтвердили это", - сказал министр.

Напомним, 14 августа автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента в Лондоне. Несколько человек пострадали.



Как сообщал УНН, в результате наезда в Лондоне медицинскую помощь оказали трем людям, одна из пострадавших до сих пор находится в больнице.