Наїзд авто на людей біля парламенту в Лондоні: назвали кількість постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У результаті наїзду автомобіля на людей і загородження біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні медичну допомогу надали трьом людям, одна з постраждалих досі перебуває в лікарні. Про це йдеться в заяві помічника голови поліції Лондона Ніла Басу, передає УНН.
"Двоє людей були доставлені до лікарні. Один чоловік був виписаний, і одна жінка залишилася в лікарні, де їй надають медичну допомогу через серйозну, але, на щастя, таку, що не становить небезпеки для життя, травми. Ще одному чоловікові надали медичну допомогу на місці події, він не потребував стаціонарного лікування", - повідомив поліцейський.
Також Ніл Басу зазначив, що "з огляду на, що інцидент, як видається, є навмисною дією, метод і те, що це є знаковим місцем, ми розглядаємо його як терористичний інцидент, і розслідування ведеться співробітниками антитерористичного підрозділу поліції".
З його слів, на поточному етапі розслідування жодних інших підозрюваних на місці події не було ідентифіковано і про таких не повідомляли поліції.
"Немає ніякої інформації про подальшу небезпеку для лондонців або іншої частини Сполученого Королівства в зв'язку з цим інцидентом. Наш пріоритет - формально ідентифікувати підозрюваного і встановити його мотиви, якщо це можливо. Наразі він не співпрацює", - додав помічник голови поліції Лондона.
Нагадаємо, 14 серпня автомобіль врізався в загородження біля британського парламенту у Лондоні. Кілька людей постраждали. Водія автомобіля затримали.