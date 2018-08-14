Наїзд авто на людей біля парламенту в Лондоні: назвали кількість постраждалих

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14775 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 34219 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 49670 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 57466 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89826 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69904 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81104 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94946 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87733 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183837 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
73%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12347 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9600 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12955 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 9416 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 6442 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 49658 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183835 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338748 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272930 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383046 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 6452 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9606 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 57463 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19782 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24921 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Наїзд авто на людей біля парламенту в Лондоні: назвали кількість постраждалих

Київ • УНН

 • 9333 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У результаті наїзду автомобіля на людей і загородження біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні медичну допомогу надали трьом людям, одна з постраждалих досі перебуває в лікарні. Про це йдеться в заяві помічника голови поліції Лондона Ніла Басу, передає УНН.

Наїзд авто на людей біля парламенту в Лондоні: назвали кількість постраждалих

"Двоє людей були доставлені до лікарні. Один чоловік був виписаний, і одна жінка залишилася в лікарні, де їй надають медичну допомогу через серйозну, але, на щастя, таку, що не становить небезпеки для життя, травми. Ще одному чоловікові надали медичну допомогу на місці події, він не потребував стаціонарного лікування", - повідомив поліцейський.

Також Ніл Басу зазначив, що "з огляду на, що інцидент, як видається, є навмисною дією, метод і те, що це є знаковим місцем, ми розглядаємо його як терористичний інцидент, і розслідування ведеться співробітниками антитерористичного підрозділу поліції".

З його слів, на поточному етапі розслідування жодних інших підозрюваних на місці події не було ідентифіковано і про таких не повідомляли поліції.

"Немає ніякої інформації про подальшу небезпеку для лондонців або іншої частини Сполученого Королівства в зв'язку з цим інцидентом. Наш пріоритет - формально ідентифікувати підозрюваного і встановити його мотиви, якщо це можливо. Наразі він не співпрацює", - додав помічник голови поліції Лондона.

Нагадаємо, 14 серпня автомобіль врізався в загородження біля британського парламенту у Лондоні. Кілька людей постраждали. Водія автомобіля затримали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41