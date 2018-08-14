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Наезд авто на людей у парламента в Лондоне: назвали количество пострадавших

Киев • УНН

 • 9333 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате наезда автомобиля на людей и заграждение возле здания парламента Великобритании в Лондоне медицинскую помощь оказали троим людям, одна из пострадавших до сих пор находится в больнице. Об этом говорится в заявлении помощника главы полиции Лондона Нила Басу, передает УНН.

Наезд авто на людей у парламента в Лондоне: назвали количество пострадавших

"Двое людей были доставлены в больницу. Один мужчина был выписан, и одна женщина осталась в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь из-за серьезной, но, к счастью, не представляющей опасности для жизни травмы. Еще одному мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия, он не нуждался в стационарном лечении", - сообщил полицейский.

Также Нил Басу отметил, что "учитывая, что инцидент, как представляется, является преднамеренным действием, метод и то, что это является знаковым местом, мы рассматриваем его как террористический инцидент, и расследование ведется сотрудниками антитеррористического подразделения полиции".

С его слов, на данном этапе расследования никакие другие подозреваемые на месте происшествия не были идентифицированы и о таких не сообщали полиции.

"Нет никакой информации о дальнейшей опасности для лондонцев или остальной части Соединенного Королевства в связи с этим инцидентом. Наш приоритет - формально идентифицировать подозреваемого и установить его мотивы, если это возможно. В настоящее время он не сотрудничает", - добавил помощник главы полиции Лондона.

Напомним, 14 августа автомобиль врезался в заграждение возле британского парламента в Лондоне. Несколько человек пострадали. Водителя автомобиля задержали.

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