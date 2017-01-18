Наївно думати, що відмовившись від Криму Україна отримає Донбас - О.Айвазовська

"Однозначно із Російською Федерацією так не вдасться. Це дуже наївно говорити про те, що коли ми відмовляємось від Криму, чи сценаріїв щодо його повернення, чи розробки та імплементації стратегії, то ми отримаємо назад Донбас. Є особливість перемовин і є особливість якогось психологічного типу перемовників, які мають відношення до держав та їхньої політики. З росіянами всі іноземці говорять наступне – якщо на перемовинах між європейцями, чи американцями, чи азійцями – всі сторони йдуть на маленькі поступки, щоб засвідчити готовність до прогресу до дискусії, у результаті якої всі отримають по максимуму, але ніхто не програє, то з Росією так не вдається. Маленька поступка не свідчить про готовність до перемовин сторони, а свідчить про слабкість цієї сторони. З Росією так перемовини не ведуться", - зазначила О.Аайвазовська.

Раніше експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська повідомила, що в Україні рано чи пізно виникне новий етап збройного конфлікту.