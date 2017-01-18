Наивно думать, что отказавшись от Крыма Украина получит Донбасс - О. Айвазовская

"Однозначно с Российской Федерацией так не удастся. Это очень наивно говорить о том, что когда мы отказываемся от Крыма, или сценариев его возвращения, или разработки и имплементации стратегии, то мы получим назад Донбасс. Есть особенность переговоров и есть особенность какого-то психологического типа переговорщиков, которые имеют отношение к государствам и их политики. С русскими все иностранцы говорят следующее - если на переговорах между европейцами, или американцами, или азиатов - все стороны идут на маленькие уступки, чтобы засвидетельствовать готовность к прогрессу в дискуссии, в результате которой все получат по максимуму, но никто не проигрывает, то с Россией так не удается. Маленькая уступка не говорит о готовности к переговорам стороны, а свидетельствует о слабости этой стороны. С Россией так переговоры не ведутся ", - отметила О.Аайвазовская.

Ранее эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская сообщила, что в Украине рано или поздно возникнет новый этап вооруженного конфликта.