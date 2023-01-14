Наєв: співвідношення ЗСУ на півночі до зс рф у білорусі наразі достатнє, у разі росту загрози є резерви

Цитата

"На даний час співвідношення підрозділів Збройних Сил України, що входять до складу наших угрупувань на півночі, до збройних сил російської федерації, які перебувають на території республіки білорусь, достатнє для того, щоб виконувати завдання стабілізаційної операції. Саме це ми й робимо.

На випадок збільшення загрози у нас є відповідні військові частини у резерві. Генеральним штабом Збройних Сил України передбачено негайне їх передислокування на загрозливі напрямки", - вказав Наєв, говорячи про застосування у разі потреби внутрішніх резервів.

Доповнення

Наєв 12 січня вказував, що наразі обстановка на території білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України.