Наев: соотношение ВСУ на севере к вс рф в беларуси пока достаточное, в случае роста угрозы есть резервы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Соотношение ВСУ в составе группировок на севере к вс рф на территории беларуси пока достаточное, на случай увеличения угрозы есть соответствующие воинские части в резерве. Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в заявлении, распространенном командованием Объединенных сил ВС Украины в Facebook, пишет УНН.
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"В настоящее время соотношение подразделений Вооруженных сил Украины, входящих в состав наших группировок на севере, к вооруженным силам российской федерации, которые находятся на территории республики беларусь, достаточное для того, чтобы выполнять задачи стабилизационной операции. Именно это мы и делаем.
На случай увеличения угрозы у нас есть соответствующие воинские части в резерве. Генеральным штабом Вооруженных сил Украины предусмотрена немедленная их передислокация на угрожающие направления", - указал Наев, говоря о применении в случае необходимости внутренних резервов.
Дополнение
Наев 12 января указывал, что в настоящее время обстановка на территории беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины.