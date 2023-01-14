Наев: соотношение ВСУ на севере к вс рф в беларуси пока достаточное, в случае роста угрозы есть резервы

Цитата

"В настоящее время соотношение подразделений Вооруженных сил Украины, входящих в состав наших группировок на севере, к вооруженным силам российской федерации, которые находятся на территории республики беларусь, достаточное для того, чтобы выполнять задачи стабилизационной операции. Именно это мы и делаем.

На случай увеличения угрозы у нас есть соответствующие воинские части в резерве. Генеральным штабом Вооруженных сил Украины предусмотрена немедленная их передислокация на угрожающие направления", - указал Наев, говоря о применении в случае необходимости внутренних резервов.

Дополнение

Наев 12 января указывал, что в настоящее время обстановка на территории беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины.