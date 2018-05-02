Наєв анонсував зменшення перевірок на КПВВ

"Ми маємо намір у ході стабілізації ситуації на лінії зіткнення поступово зменшити перевірки на контрольних пунктах з метою усунення незручностей для громадян, які проживають у районах проведення операцій", - наголосив він.



При цьому, зауважив С.Наєв, з відновленням контролю на кордонах та державного суверенітету на окупованих територіях "ці перевірки будуть остаточно скасовані".



Сергій Наєв також додав, що Державна прикордонна служба України має покращити умови на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення.



"Сили і засоби Державної прикордонної служби мають завдання суттєво покращити якість обслуговування громадян на КПВВ: як для громадян, які виїжджають з окупованих територій, так і для тих, які в’їжджають", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, 30 квітня Президент України Петро Порошенко передав управління військовою операцією на Донбасі командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву.