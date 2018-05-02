Наев анонсировал уменьшение проверок на КПВВ
Киев • УНН
Краматорск-КИЕВ. 2 мая. УНН. Проверки на контрольных пунктах на линии соприкосновения будут постепенно уменьшаться. Об этом заявил на пресс-конференции командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
"Мы намерены в ходе стабилизации ситуации на линии соприкосновения постепенно уменьшить проверки на контрольных пунктах с целью устранения неудобств для граждан, проживающих в районах проведения операций", - подчеркнул он.
При этом, отметил С.Наев, с восстановлением контроля на границах и государственного суверенитета на оккупированных территориях "эти проверки будут окончательно отменены".
Сергей Наев также добавил, что Государственная пограничная служба Украины улучшить условия на контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения.
"Перед силами и средствами Государственной пограничной службы поставлена задача существенно улучшить качество обслуживания граждан на КПВВ: как для граждан, выезжающих с оккупированных территорий, так и для тех, которые въезжают", - отметил он.
Как сообщал УНН, 30 апреля Президент Украины Петр Порошенко передал управление военной операцией в Донбассе командующему Объединенных сил Сергею Наев.