Найдешевша пляшка української горілки може подорожчати до 90 грн - експерт

“МЕРТ дійсно збирається підвищити мінімальну ціну на алкоголь. Пропонується підвищити ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром і джин — на 12%; коньяк — на 6,6-9,5%; вино — на 4,5-13,5%. Таким чином, внаслідок анонсованого підвищення мінімальна ціна на пляшку горілки ємністю 0,5 літра збільшиться із 79,55 грн десь до 89,4 грн”, — зазначив експерт.

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Також зростуть ціни на вино, ром, віскі та коньяк, додав Товкач.

“МРЦ на віскі та ром на сьогодні складає 159,8 грн. Така мінімальна ціна була встановлена 10 вересня 2017 року. Внаслідок підвищення вартість пляшки віскі та рому (ємністю 0,5 л — ред.) в Україні становитиме близько 178,9 грн.

Коньяк, до прикладу „5 зірочок“, подорожчає з 138,5 грн приблизно до 151,6 грн за пляшку ємністю 0,5 л. У свою чергу, вино подорожчає з існуючих 37 грн за пляшку до 38,6-41,9 грн за продукт ємністю 750 мл”, — розповів експерт.

Нагадаємо, у МЕРТ збираються підвищити мінімальну ціну на алкоголь.

“Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогоднішній день розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування”, — обґрунтували у МЕРТ.

Зауважимо, що в Україні ціни на горілчані вироби зберігають стабільність з листопада минулого року. Саме тоді уряд востаннє переглянув МРЦ на алкоголь, привівши їх у відповідність зі ставками акцизних зборів.

Загалом підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників спиртної продукції.

В ідеалі підвищення МРЦ на алкогольні вироби має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, зауважила глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

Додамо, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.