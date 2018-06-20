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Самая дешевая бутылка украинской водки может подорожать до 90 грн - эксперт

Самая дешевая бутылка украинской водки может подорожать до 90 грн - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате повышения минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольные напитки, анонсированного МЭРТ, бутылка самой дешевой украинской водки емкостью 0,5 л может возрости в цене до 90 грн. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

"МЭРТ действительно собирается повысить минимальную цену на алкоголь. Предлагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин - на 12%; коньяк - на 6,6-9,5%; вино - на 4,5-13,5%. Таким образом, в результате анонсированного повышения минимальная цена на бутылку водки емкостью 0,5 литра увеличится с 79,55 грн где-то до 89,4 грн", - отметил эксперт.

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Также вырастут цены на вино, ром, виски и коньяк, добавил Товкач.

"МРЦ на виски и ром на сегодня составляет 159,8 грн. Такая минимальная цена была установлена ​​10 сентября 2017 года. В результате повышения стоимость бутылки виски и рома (емкостью 0,5 л - ред.) в Украине составит около 178,9 грн.

Коньяк, к примеру "5 звезд", подорожает с 138,5 грн примерно до 151,6 грн за бутылку емкостью 0,5 л. В свою очередь, вино подорожает из существующих 37 грн за бутылку до 38,6-41,9 грн за продукт емкостью 750 мл", - рассказал эксперт.

Напомним, в МЭРТ собираются повысить минимальную цену на алкоголь.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали в МЭРТ.

Заметим, что в Украине цены на водочные изделия сохраняют стабильность с ноября прошлого года. Именно тогда правительство последний раз пересмотрело МРЦ на алкоголь, приведя их в соответствие со ставками акцизных сборов.

В целом повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей спиртной продукции.

В идеале повышение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, заметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

Добавим, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

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