Найближчим часом змін складу правління НБУ не буде – В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Змін у складі правління Національного банку України найближчим часом не планується. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“Наголошую, інших змін у складі правління (НБУ — ред.) найближчим часом не відбудеться”, — сказала В.Гонтарева.
За її словами, також не плануються і зміни в політиці Нацбанку.
“Плаваючий валютний курс, інфляційне тергетування, сучасний центральний банк - усе те, за що я і вся моя команда сьогодні тут так довго боролися, залишається незмінним”, — сказала В.Гонтарева.
Вона додала, що готова звітувати про свою роботу у парламенті.
“Вже від сьогодні готова доповісти на пленарному засіданні ВРУ про результати моєї діяльності на посаді голови НБУ. Я готова доповідати у будь-який час , який буде визначено Верховною Радою”, — сказала В.Гонтарева.
Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.