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Найближчим часом змін складу правління НБУ не буде – В.Гонтарева

Найближчим часом змін складу правління НБУ не буде – В.Гонтарева

Київ • УНН

 • 7933 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Змін у складі правління Національного банку України найближчим часом не планується. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.

“Наголошую, інших змін у складі правління (НБУ — ред.) найближчим часом не відбудеться”, — сказала В.Гонтарева.

За її словами, також не плануються і зміни в політиці Нацбанку.

“Плаваючий валютний курс, інфляційне тергетування, сучасний центральний банк - усе те, за що я і вся моя команда сьогодні тут так довго боролися, залишається незмінним”, — сказала В.Гонтарева.

Вона додала, що готова звітувати про свою роботу у парламенті.

“Вже від сьогодні готова доповісти на пленарному засіданні ВРУ про результати моєї діяльності на посаді голови НБУ. Я готова доповідати у будь-який час , який буде визначено Верховною Радою”, — сказала В.Гонтарева.

Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

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