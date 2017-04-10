В ближайшее время изменений состава правления НБУ не будет - В.Гонтарева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Изменений в составе правления Национального банка Украины в ближайшее время не планируется. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
“Подчеркиваю, других изменений в составе правления (НБУ — ред.) в ближайшее время не произойдет”, — сказала В.Гонтарева.
По ее словам, также не планируются и изменения в политике Нацбанка.
“Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк — все то, за что я и вся моя команда сегодня здесь так долго боролись, остается неизменным”, — сказала В.Гонтарева.
Она добавила, что готова отчитываться о своей работе в парламенте.
“Уже с сегодняшнего дня готова доложить на пленарном заседании ВРУ о результатах моей деятельности на посту главы НБУ. Я готова докладывать в любое время, которое будет определено Верховной Радой”, — сказала В.Гонтарева.
Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.