Найближчим часом уряд запропонує ВР ухвалити пакет медичних законопроектів - В.Гройсман

“Уже найближчим часом ми проситимемо Верховну Раду розглянути запропонований пакет законів, який допоможе нам розпочати зміни, які дозволять побудувати ефективну систему охорони здоров’я. Сподіваюсь на державницьку позицію народних депутатів і прийняття рішень, які дозволять нарешті гарантувати українцям якісне медичне обслуговування”, — написав В.Гройсман на своїй сторінці у соцмережі.

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