Найближчим часом уряд запропонує ВР ухвалити пакет медичних законопроектів - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Найближчим часом уряд звернеться до парламенту з проханням розглянути пакет законопроектів, ухвалення яких дозволить створити якісну систему охорони здоров’я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Уже найближчим часом ми проситимемо Верховну Раду розглянути запропонований пакет законів, який допоможе нам розпочати зміни, які дозволять побудувати ефективну систему охорони здоров’я. Сподіваюсь на державницьку позицію народних депутатів і прийняття рішень, які дозволять нарешті гарантувати українцям якісне медичне обслуговування”, — написав В.Гройсман на своїй сторінці у соцмережі.
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