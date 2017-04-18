В ближайшее время правительство предложит ВР принять пакет медицинских законопроектов - В.Гройсман

"Уже в ближайшее время мы будем просить Верховную Раду рассмотреть предложенный пакет законов, который поможет нам начать изменения, которые позволят построить эффективную систему здравоохранения. Надеюсь на государственную позицию народных депутатов и принятие решений, которые позволят наконец гарантировать украинцам качественное медицинское обслуживание", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети.

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