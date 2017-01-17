Найближчим часом Україна передасть докази злочинів РФ до суду ООН - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Найближчим часом докази причетності Росії до тероризму будуть передані до Міжнародного суду ООН. Про це міністр закордонних спрпв Павло Клмікін заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз будемо формалізувати всі докази і відповідно після того, ми найближчим часом будемо подавати всі ці докази до Міжнародного суду ООН",- сказав він.
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що РФ має намір використовувати доступні засоби правового захисту у зв’язку з позовом України до Міжнародного суду ООН.