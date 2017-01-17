В ближайшее время Украина передаст доказательства преступлений РФ в суд ООН - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В ближайшее время доказательства причастности России к терроризму будут переданы в Международный суд ООН. Об этом министр иностранных спрпв Павел Клмикин заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы сейчас будем формализовать все доказательства и соответственно после того, мы в ближайшее время будем подавать все эти доказательства в Международный суд ООН", - сказал он.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что РФ намерена использовать доступные средства правовой защиты в связи с иском Украины в Международный суд ООН.