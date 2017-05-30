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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю, а далі Рада ЄС своїм спеціальним рішенням запустить виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на повну потужність. Про це під час телезвернення до громадян України заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю - Президент

"Найближчим часом Нідерланди передадуть ратифікаційну грамоту до Брюсселю, а Рада Європейського Союзу своїм спеціальним рішенням запустить виконання Угоди про асоціацію з ЄС на повну проектну потужність", - сказав П.Порошенко.

За словами П.Порошенко, набуття чинності Угоди про асоціацію, ЗВТ та "безвізу" є важливими кроками на шляху до об’єднаної Європи.

"Набуття чинності Угоди про асоціацію, Зони вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів, це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об’єднаної Європи. І ми твердо налаштовані йти до нашої спільної стратегічної мети. Це гарантія нашої свободи, незалежності та територіальної цілісності", - наголосив П.Порошенко.

Нагадаємо, Cенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.

Українські Національні Новини

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