В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В ближайшее время Нидерланды передадут ратификации в Брюссель, а затем Совет ЕС своим специальным решением запустит выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на полную мощность. Об этом во время телеобращения к гражданам Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель, а Совет Европейского Союза своим специальным решением запустит выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность", - сказал П.Порошенко.
По словам П.Порошенко, вступление в силу Соглашения об ассоциации, ЗСТ и "безвиз" является важными шагами на пути к объединенной Европе.
"Вступление в силу Соглашения об ассоциации, Зоны свободной торговли и безвизовый режим с Евросоюзом, который стартует ровно за 10 дней, это чрезвычайно важные шаги на нашем пути к объединенной Европе. И мы твердо настроены идти к нашей общей стратегической цели. Это гарантия нашей свободы, независимости и территориальной целостности", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.