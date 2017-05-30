В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель - Президент

"В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель, а Совет Европейского Союза своим специальным решением запустит выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность", - сказал П.Порошенко.

По словам П.Порошенко, вступление в силу Соглашения об ассоциации, ЗСТ и "безвиз" является важными шагами на пути к объединенной Европе.

"Вступление в силу Соглашения об ассоциации, Зоны свободной торговли и безвизовый режим с Евросоюзом, который стартует ровно за 10 дней, это чрезвычайно важные шаги на нашем пути к объединенной Европе. И мы твердо настроены идти к нашей общей стратегической цели. Это гарантия нашей свободы, независимости и территориальной целостности", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.