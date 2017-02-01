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Найближчим часом морози в Україні послабшають

Найближчим часом морози в Україні послабшають

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Найближчим часом в Україні варто очікувати послабшання морозів. Про це УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.

“Найближчим часом морози послабшають, можливо навіть до відлиги на півдні. 3-4 лютого варто очікувати опадів”, — сказала О.Савченко.

Вона разом з тим зазначила, що незважаючи на підвищення температури, надворі все ж зима, і так званого потепління найближчим часом очікувати не варто.

Як повідомляв УНН, у столиці сьогодні, 1 лютого, буде сухо.

 

Українські Національні Новини

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