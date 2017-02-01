В ближайшее время морозы в Украине ослабеют

"В ближайшее время морозы ослабеют, возможно даже до оттепели на юге. 3-4 февраля следует ожидать осадков", - сказала Л.Савченко.

Она вместе с тем отметила, что несмотря на повышение температуры, на улице все же зима, и так называемого потепления в ближайшее время ожидать не стоит.

Как сообщал УНН, в столице сегодня, 1 февраля, будет сухо.