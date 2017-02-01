В ближайшее время морозы в Украине ослабеют
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В ближайшее время в Украине стоит ожидать ослабления морозов. Об этом УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"В ближайшее время морозы ослабеют, возможно даже до оттепели на юге. 3-4 февраля следует ожидать осадков", - сказала Л.Савченко.
Она вместе с тем отметила, что несмотря на повышение температуры, на улице все же зима, и так называемого потепления в ближайшее время ожидать не стоит.
Как сообщал УНН, в столице сегодня, 1 февраля, будет сухо.