Найближчим часом акцизи на алкоголь підвищуватися не будуть - Чекіта

За його словами, податковий комітет ВРУ розглянув пропозиції КМУ про підвищення акцизів на алкоголь і відмовився підтримати цю ініціативу. До сесійної зали було винесено пропозицію лише про підвищення ставок на тютюнові вироби.

"Думка про те, що за допомогою підвищення акцизів на алкоголь можна гарантовано збільшити надходження в бюджет, помилково і в корені неправильно. Досить вивчити статистику останніх років, щоб зрозуміти: постійне зростання акцизів дає зменшення надходжень і сприяє тінізації ринку. Уже зараз 40% ринку алкоголю знаходиться в тіні. Звучить парадоксально, але в разі підвищення акцизів ця цифра буде рости і далі", - зазначив Г.Чекіта.

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Політик додав, що в майбутньому може йтися про введення акцизів на енергетичні напої.

Відповідна ініціатива прописана в законопроекті №7019 авторства Чекіти "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком окремих товарів". Цього року податковим комітетом вказаний документ ще не розглядався.

У законопроекті № 7019 пропонується встановити ставку акцизу на міцний алкоголь на рівні 105,80 грн за літр 100% спирту, яка діяла до 1 березня 2017 року. Також, як компенсаційного механізму наповнення бюджету, документом пропонується до категорії підакцизних товарів віднести безалкогольні енергетичні напої, встановивши на них ставку акцизу в розмірі 7 грн за 1 літр.

Нагадаємо, днями Верховна Рада схвалила поступове підвищення акцизів на сигарети. За відповідний законопроект №6776-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році" в першому читанні проголосували 260 народних депутатів.