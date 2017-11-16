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В ближайшее время акцизы на алкоголь повышаться не будут – Чекита

В ближайшее время акцизы на алкоголь повышаться не будут – Чекита

Киев  •  УНН

 • 14547 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Повышения акцизов на крепкий алкоголь в ближайшее время не предвидится. Это в комментарии УНН подтвердил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам цен и тарифов, ценообразования, регуляторной политики, кооперации, защиты прав потребителей, народный депутат Геннадий Чекита.

По его словам, налоговый комитет ВРУ рассмотрел предложения КМУ о повышении акцизов на алкоголь и отказался поддержать эту инициативу. В сессионный зал было вынесено предложение лишь о повышении ставок на табачные изделия.

"Мнение о том, что с помощью повышения акцизов на алкоголь можно гарантированно увеличить поступления в бюджет, ошибочно и в корне неправильно. Достаточно изучить статистику последних лет, чтобы понять: постоянный рост акцизов дает уменьшение поступлений и способствует тенизации рынка. Уже сейчас 40% рынка алкоголя находится в тени. Звучит парадоксально, но в случае повышения акцизов эта цифра будет расти и дальше", – отметил Г.Чекита.

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Политик добавил,что в будущем речь может идти о введении акцизов на энергетические напитки. 

Соответствующая инициатива прописана в законопроекте №7019 авторства Чекиты "О внесении изменений в Налоговый кодекс касательно налогообложения акцизным налогом отдельных товаров". В этом году налоговым комитетом указанный документ еще не рассматривался.

В законопроекте № 7019 предлагается установить ставку акциза на крепкий алкоголь на уровне 105,80 грн за литр 100% спирта, которая действовала до 1 марта 2017 года. Также, в качестве компенсационного механизма наполнения бюджета, документом предлагается к категории подакцизных товаров отнести безалкогольные энергетические напитки, установив на них ставку акциза в размере 7 грн за 1 литр.

Напомним, на днях Верховная Рада одобрила постепенное повышение акцизов на сигареты. За соответствующий законопроект №6776-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

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