У найближчі два дні в Києві можливе обмеження входу на центральних станціях метро

"Можливі зміни у роботі підземки! У зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій: "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" – 25 липня; "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" – 26 липня", - йдеться у повідомленні.



Речниця столичного метрополітену Наталія Макогон повідомила УНН, що обмеження не означає закриття станцій. Якщо буде великий пасажиропотік, тоді працівники станцій можуть закрити кілька дверей на вхід, щоб дозувати потік людей в метро. Обмеження може діяти протягом усього дня.



Нагадаємо, рух транспорту низкою вулиць у центрі Києві сьогодні обмежать з нагоди заходів до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.