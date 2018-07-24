В ближайшие два дня в Киеве возможно ограничение входа на центральных станциях метро

"Возможны изменения в работе подземки! В связи с проведением массовых мероприятий в городе возможном ограничении (не закрытие) на вход для пассажиров станций:"Дружбы народов", "Печерская","Майдан Независимости" и "Крещатик" - 25 июля; "Майдан Независимости" и "Крещатик" - 26 июля", - говорится в сообщении.



Пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон сообщила УНН, что ограничения не означает закрытия станций. Если будет большой пассажиропоток, тогда работники станций могут закрыть несколько дверей на вход, чтобы дозировать поток людей в метро. Ограничение может действовать в течение всего дня.



Напомним, движение транспорта несколькими улицами в центре Киева сегодня ограничат по случаю мероприятий до 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины.