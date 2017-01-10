Найбільшу у Європі галявину саморобних ялинок презентували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У столиці, в Маріїнському парку відбулася презентація найбільшої у Європі галявини дерев'яних ялинок, передає кореспондент УНН.
Після цього було зареєстровано рекорд України у номінації "Найбільша кількість дерев’яних ялинок з прикрасами хенд-мейд на одній локації".
"Такого рекорду в Україні ще не було. Кожна ялинка унікальна, кожна ялинка – це маленький дитячий креатив", – зауважила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Дерев’яні ялинки, які зробили учні з 200 столичних шкіл, розмістили в Маріїнському парку, де на новорічні свята знаходиться резиденція Санта Клауса.
Усього до рекорду було підготовлено 114 ялинок, зроблених власноруч.