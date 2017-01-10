Найбільшу у Європі галявину саморобних ялинок презентували у Києві

Після цього було зареєстровано рекорд України у номінації "Найбільша кількість дерев’яних ялинок з прикрасами хенд-мейд на одній локації".

"Такого рекорду в Україні ще не було. Кожна ялинка унікальна, кожна ялинка – це маленький дитячий креатив", – зауважила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Дерев’яні ялинки, які зробили учні з 200 столичних шкіл, розмістили в Маріїнському парку, де на новорічні свята знаходиться резиденція Санта Клауса.

Усього до рекорду було підготовлено 114 ялинок, зроблених власноруч.