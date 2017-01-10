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Крупнейшую в Европе поляну самодельных елок представили в Киеве

Киев • УНН

 • 20766 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В столице, в Мариинском парке состоялась презентация самой большой в Европе поляны деревянных елок, передает корреспондент УНН.

После этого было зарегистрировано рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество деревянных елок с украшениями хенд-мейд на одной локации".

"Такого рекорда в Украине еще не было. Каждая елка уникальна, каждая елка - это маленький детский креатив", - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Деревянные елки, которые сделали ученики из 200 столичных школ, разместили в Мариинском парке, где на новогодние праздники находится резиденция Санта Клауса .

Всего к рекорду было подготовлено 114 елок, сделанных собственными руками.

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