Найбільшого кота в Україні внесуть до Книги рекордів

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У субботу, 2 грудня, 2017 року у Дніпрі буде зареєстровано рекорд у категорії "Жива планета" - "Найбільший племінний кіт в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

За словами Вєтрової, 5-річний кіт Кекс породи Мейн Кун має вражаючі розміри.

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“За попередніми даними він має завдовжки понад 1,15м! Точні заміри, а також зважування рудого рекордсмена експерти Національного Реєстру Рекордів здійснять публічно в рамках Міжнародної виставки котів “Зимова казка”, — додала вона.

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Крім того, за словами Вєтрової, про особисте життя Кекса відомо те, що “він має характер Дон-Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми „дружинами“, щодня їсть свіже мясо і має залізну витримку справжнього чоловіка”.

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