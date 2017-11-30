Найбільшого кота в Україні внесуть до Книги рекордів

За словами Вєтрової, 5-річний кіт Кекс породи Мейн Кун має вражаючі розміри.

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“За попередніми даними він має завдовжки понад 1,15м! Точні заміри, а також зважування рудого рекордсмена експерти Національного Реєстру Рекордів здійснять публічно в рамках Міжнародної виставки котів “Зимова казка”, — додала вона.

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Крім того, за словами Вєтрової, про особисте життя Кекса відомо те, що “він має характер Дон-Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми „дружинами“, щодня їсть свіже мясо і має залізну витримку справжнього чоловіка”.

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