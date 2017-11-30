Найбільшого кота в Україні внесуть до Книги рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У субботу, 2 грудня, 2017 року у Дніпрі буде зареєстровано рекорд у категорії "Жива планета" - "Найбільший племінний кіт в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.
За словами Вєтрової, 5-річний кіт Кекс породи Мейн Кун має вражаючі розміри.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лабіринт у формі карти України з'явився на кукурудзяному полі під Києвом
“За попередніми даними він має завдовжки понад 1,15м! Точні заміри, а також зважування рудого рекордсмена експерти Національного Реєстру Рекордів здійснять публічно в рамках Міжнародної виставки котів “Зимова казка”, — додала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українка зібрала рекордну колекцію зубних паст
Крім того, за словами Вєтрової, про особисте життя Кекса відомо те, що “він має характер Дон-Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми „дружинами“, щодня їсть свіже мясо і має залізну витримку справжнього чоловіка”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові 7-річна дівчинка встановила світовий воркаут-рекорд