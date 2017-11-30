Самого большого кота в Украине внесут в Книгу рекордов

По словам Ветровой, 5-летний кот Кекс породы Мейн Кун имеет впечатляющие размеры.

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"По предварительным данным он длиной более 1,15м! Точные замеры, а также взвешивание рыжего рекордсмена эксперты Национального Реестра Рекордов осуществят публично в рамках Международной выставки кошек "Зимняя сказка", - добавила она.

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Кроме того, по словам Ветровой, о личной жизни Кекса известно то, что "он имеет характер Дон Жуана, поддерживает отношения с десятью своими "женами", ежедневно ест свежие мясо и имеет железную выдержку настоящего мужчины".

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