Самого большого кота в Украине внесут в Книгу рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В субботу, 2 декабря 2017 года, в Днепре будет зарегистрирован рекорд в категории "Живая планета" - "Самый большой племенной кот в Украине". Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.
По словам Ветровой, 5-летний кот Кекс породы Мейн Кун имеет впечатляющие размеры.
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"По предварительным данным он длиной более 1,15м! Точные замеры, а также взвешивание рыжего рекордсмена эксперты Национального Реестра Рекордов осуществят публично в рамках Международной выставки кошек "Зимняя сказка", - добавила она.
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Кроме того, по словам Ветровой, о личной жизни Кекса известно то, что "он имеет характер Дон Жуана, поддерживает отношения с десятью своими "женами", ежедневно ест свежие мясо и имеет железную выдержку настоящего мужчины".
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