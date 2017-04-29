Найбільший в Україні скеледром відкрили у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. 15-метровий скеледром у вигляді голови козака запрацював сьогодні на території дендропарку в мікрорайоні “Ювілейний” у Рівному. На його зведення витратили понад 100 тис. євро, повідомляє кореспондент УНН.
Ініціатор зведення найбільшого в Україні скеледрому, депутат міськоі ради Рівного Олександр Нестерук зазначив, що на споруді створено 12 маршрутів різної складності, як для дорослих, так і для дітей. На вершині голови козака діятиме оглядовий майданчик. У висоту скеледром — 15 м.
Восени тут планують повести чемпіонат України зі скелелазіння. У середині мають облаштувати трасу для тренувань спелеологів.
Нагадаємо, 28 квітня дитячу залізницю в Києві відкриють для відвідувачів 1 травня.