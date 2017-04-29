Крупнейший в Украине скалодром открыли в Ровно

Инициатор возведения крупнейшего в Украине скалодрома, депутат горсовета Ровно Александр Нестерук отметил, что на сооружении создано 12 маршрутов различной сложности, как для взрослых, так и для детей. На вершине головы казака действовать смотровая площадка. В высоту скалодром — 15 м.

Осенью здесь планируют повести чемпионат Украины по скалолазанию. В середине должны обустроить трассу для тренировок спелеологов.

Напомним, 28 апреля детскую железную дорогу в Киеве откроют для посетителей 1 мая .