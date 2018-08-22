Найбільший в світі виробник свинини припинив роботу через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Влада міста Чженчжоу розпорядилася закрити бойню виробника свинини "WH Group" після виявлення вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у тварин, передає УНН з посиланням на Global Meat News.
Перші ознаки зараження свиней проявилися 14 серпня. Приблизно 30 з 260 тварин, які були доставлені на бойню для забою, виявилися загиблими.
"Причиною загибелі стала африканська чума свиней", - підкреслює видання.
Через кілька днів компанія "WH Group" отримала розпорядження від властей Чженчжоу закрити бойню. При цьому, терміни відновлення роботи підприємства поки не повідомляються.
Відзначимо, що Китай виробляє 50% всієї свинини в світі і є головним її споживачем.
Нагадаємо, що Україна намагається боротися з АЧС вже третій рік поспіль. Поки - безуспішно, констатують фермери та експерти ринку.
Річні збитки свинарів через вірусу АЧС в нашій країні оцінюють в 12 млн дол.
Відзначимо, що за словами нардепа Сергія Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.