Крупнейший в мире производитель свинины прекратил работу из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Власти города Чжэнчжоу распорядились закрыть скотобойню производителя свинины "WH Group" после обнаружения вируса африканской чумы свиней (АЧС) у животных, передает УНН со ссылкой на Global Meat News.
Первые признаки заражения свиней проявились 14 августа. Примерно 30 из 260 животных, которые были доставлены на скотобойню для убоя, оказались погибшими.
"Причиной гибели стала африканская чума свиней", - подчеркивает издание.
Через несколько дней компания "WH Group" получила распоряжение от властей Чжэнчжоу закрыть скотобойню. При этом, сроки возобновления работы предприятия пока не сообщаются.
Отметим, что Китай производит 50% всей свинины в мире и является главным ее потребителем.
Напомним, что Украина пытается бороться с АЧС уже третий год подряд. Пока – безуспешно, констатируют фермеры и эксперты рынка.
Годовые убытки свиноводов из-за вируса АЧС в нашей стране оценивают в 12 млн долл.
Отметим, что по словам нардепа Сергея Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.