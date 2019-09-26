Найбільший столичний забудовник назвав середню вартість "квадрату"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Середня вартість "квадрату" у житлових комплексах ПрАТ "ХК "Київміськбуд" у доларовому вираженні становить 800 дол. Про це розповіла директор Департаменту продажів та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, повідомляє УНН.
"У "Київміськбуді" найбільший вибір квартир і комерційної нерухомості. Ми проектуємо наші новобудови з урахуванням різного фінансового становища людей, пропонуємо розтермінування платежів на весь період будівництва, також наші банки-партнери запровадили кілька різних іпотечних програм кредитування. Сьогодні найменшу квартиру-студію можна купити за 365 040 грн (14 601 дол.)", – розповіла Маркова.
У новобудовах "Київміськбуду" вартість квадратного метра коливається від 399 дол. у введеному в експлуатацію будинку в с. Тарасівка Києво-Святошинського району до 1 472 дол. у ЖК "Manhattan city", середня вартість "квадрату" у житлових комплексах компанії – 800 дол.
У всіх будинках, які зводить компанія, запроектовані помешкання на будь-які можливості: від недорогих студій до просторих дворівневих квартир.
Нагадаємо, раніше аналітики назвали середню вартість "квадрату" у Києві. У новобудовах столиці у вересні вона становить 914 доларів.